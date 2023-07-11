Prag Büyükelçiliğinden Fenerbahçe’ye özel belgesel

Belgeselde iki Türk takımının final oynayarak gururlandırdığı turnuvada yaşanan bayrak krizi ve zaferi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı EuroLeague Women Final Four organizasyonu ilk maçında İtalyan rakibi Beretta Famila Schio’yu 77-70 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek mücadelede ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ev sahibi USK Praha'yı 20 sayı farkla mağlup etmiş EuroLeague'de finale adını yazdırmıştı. Ancak maç sonrası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları Türk bayrağı açarak sevincini yaşamak isterken güvenlik görevlilerinin engellemesi krize sebep olmuştu.