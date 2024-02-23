Prag'daki Galatasaray rezaletini tek tek açıkladı. Sedat Kaya yazdı

Olacak iş değil bu.

Kabullenilecek bir elenme değil.

Havaya girmenin, rakibi küçümsenin faturası ağır oldu.

Galatasaray elendi.

Prag'ın dünkü çocukları, Galatasaray'ın milyarlık ayaklarına futbol dersi verdi.

Sparta Prag'ın piyasa değeri 55 milyon euro.

Galatasaray'ın ise 206 milyon euro.

Sparta Prag'ın Avrupa çapında tanınan öyle ahım şahım bir futbolcusu yok. Çoğu genç, tecrübesiz. Yaş ortalaması 25.

Galatasaray ise yıldızlar topluluğu, tecrübeli ayaklara sahip.

Maç öncesi kağıt üzerinde ağır basan takım elbette Galatasaray'dı.

Ama kağıt üzerinde kazanılmıyor maç. Kazanmak için sahada boğuşmak gerekiyor.

Galatasaray ilk maçta ki, 3-2'lik avantajına rağmen boğuşmak zorundaydı.

Çünkü Sparta Prag oyunu rakip sahaya yıkmayı seven, rakibe toplu, topsuz baskı yapabilen ve savunma arkasına kolay sarkabilen bir özelliğe sahipti.

Saha, seyirci avantajı ve bu futbol anlayışıyla daha 8.dakikada öne geçmeyi de başardı. Orta alanda kaptırılan bir topta Preciado savunmanın arkasına sarktı, Muslera'nın üstünden golü attı:1-0

Yenen gol Galatasaray'ın silkinmesine neden neden oldu.

Hemen toparlanan Sarı Kırmızılılar önde basarak sık pozisyon bulmaya başladılar.

Önde basmak Prag'ın çaresiz bıraktı.

Çünkü Çekya ekibinin savunmadaki beyni, takım kaptanı stoper Krejci yoktu ve onun yokluğunda büyük açıklar veriyordu.

Bunu iyi bilen Galatasaray'ın baskısı15.dakikada beraberliği getirdi. Davinson'un direkten dönen şutunu Abdülkerim rakip ağlara göndererek eşitliği sağladı.

Galatasaray ilk yarı bitene kadar oyunun hakimiydi. Son vuruşlar isabetli olsa, soyunma odasına galip bile gidebilirdi.

İkinci yarıya Sparta Prag baskılı başladı.

Galatasaray önde basmak yerine rakibini kendi yarı alanında karşılamaya başladı.

Bu olacak iş değildi.

Bu Sparta Prag'ın daha kolay hücuma çıkmasının nedeniydi.

55.dakikada öyle bir fırsat kaçırdılar ki, inanılacak gibi değildi. Barış Alper'in hatalı pasında Olatunji bir anda Muslera ile karşı karşıya kaldı ama arkadan gelen Abdülkerim'in müdahalesiyle topu auta attı.

Abdülkerim'i kutlamak gerekiyor.

Sahanın en iyisiydi diyebilirim.

Prag ısrarla bastırırken 70.dakikada rakibinin ayağına basan Kaan Ayhan kırmızı kart görmez mi.

Son 20 dakika Galatasaray 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Üstelik 3 dakika sonra Sparta Prag'ın Tuci ile 2.golü geldi: 2-1

Galatasaray resmen intihar ediyordu.

Prag saldırıyor, bizimkiler seyrediyordu.

80'de yine savunmanın arkasına sarktılar, Haraslin ile 3.golü buldular: 3-1

Bitmedi.

Uzatmalarda Kuchta 4. golle ipi çekti.

Gerçekten olacak iş değil.

Yazık.

Bu faturayı birileri ödemeli.