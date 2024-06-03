Prematüre bebeklerde körlük tehlikesi. Uzmanlar açıkladı

Prematüre bebekler, erken doğumun getirdiği birçok sağlık riskiyle karşı karşıya kalırken, göz sağlığı özellikle dikkat edilmesi gereken bir alan olarak öne çıktı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Yılmaz, prematüre retinopatisinin (ROP), erken doğan bebeklerde ciddi görme problemlerine yol açabilecek bir durum olduğunu belirtti.

Prematüre Retinopatisi (ROP) Nedir?

ROP, prematüre bebeklerde, göz damarlarının tam olarak gelişmemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

Yüksek konsantrasyonlarda oksijen tedavisi gören bebeklerde, damarların anormal gelişimi sonucu retinada hasar oluşabilir ve bu durum kalıcı körlüğe yol açabilir.

Risk Faktörleri ve Erken Teşhisin Önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Canpolat, prematüre retinopatisinin özellikle 1.000 gramdan daha az kiloda doğan bebeklerde görüldüğünü ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Dr. Canpolat, "ROP, çok hızlı ilerleyen bir hastalıktır ve erken teşhis, tedavinin başarısı için kritiktir. 32. haftadan önce doğmuş tüm bebeklere mutlaka ROP muayenesi yapılmalıdır" diye ekledi.

Bilimsel Araştırmalar ve Tedavi Yöntemleri

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, ROP'un tedavisinde lazer ve krio tedavisi gibi yöntemlerin etkili olduğunu göstermekte.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Kaya, "İlk iki aşamada gözlem yeterli olabilirken, üçüncü aşamadan itibaren aktif tedavi gerekebilir. Lazer tedavisi, retinadaki anormal damar gelişimini durdurarak körlüğü önleyebilir" şeklinde konuşuyor.

Ailelere Öneriler

Uzmanlar, prematüre bebeklerin ailelerine düzenli göz muayenelerinin önemini hatırlatıyor ve herhangi bir görme problemi belirtisi gösteren bebeklerin derhal bir göz doktoruna götürülmesi gerektiğini önerdi.

Ayrıca, ailelerin çocuk doktorları ve oftalmologlarla yakın iş birliği içinde olmaları, bebeklerin sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıyor.

Prematüre bebeklerde ROP, ciddi ve kalıcı görme kayıplarına yol açabilen bir hastalık.

Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle, bu risklerin önüne geçmek mümkün.

Ailelerin ve sağlık profesyonellerinin bu konuda bilinçli ve proaktif olmaları, bebeklerin sağlıklı bir geleceğe sahip olmalarını sağlayacak.