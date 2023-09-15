Premier Lig devi satıldı

Editör: Barış Atakan

Premier Lig'de Everton'ın sahibi değişti. Kulüpten yapılan açıklamada Farhad Moshiri ve 777 Partners arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi. Miami merkezli yatırım şirketi 777 Partners, Sevilla, Hertha Berlin ve Standard Liege'in de hissedarları arasında yer alıyor.

Farhad Moshiri, 2016 yılında kulübü devralmıştı. Devir işlemlerinin bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor.

SİFTAH YAPAMADI

İngiltere Premier Lig'de Everton, bu sezon henüz galibiyet elde edemedi. Merseyside ekibi, ligin ilk 4 haftasında 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Everton, bu sezonki tek puanını Sheffield United deplasmanında aldı.