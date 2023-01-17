Galatasaray 10 pini nasıl devirdi: ﻿Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

Büyük takım olmak farklı bir şey.

Çünkü büyük takımlar klas ayaklara sahip oluyorlar ve hiç beklenmedik bir anda golü bulabiliyorlar.

Hele Mertens gibi bir ayağa sahipsen.

Galatasaray ideal kadrosundan beş oyuncuyu Alanya’ya götürmemişti.

Rotasyon elbette çok önemli ama aynı zamanda riskliydi.

Okan Buruk bu riski göze almıştı.

Yedek ağırlıklı onbir maça çıktığında asker ocağındaki acemi birlikler gibi dağınık bir görüntü veriyordu.

Galatasaraylı futbolcular birlikte oynama tecrübesinden yoksun olmaları nedeniyle inanılmaz pas hataları yaptılar.

Özellikle orta sahada varlık gösteremediler.

Rakibin bu dağınık görüntüsü Alanyaspor’un rahat hücum yapmasını sağladı.

İlk 15 dakikada biri direkten dönen dört önemli pozisyon yakaladılar ama değerlendiremediler.

BOWLİNGCİ MERTENS

ÇIKTI SAHNEYE

İlk çeyrekte oyunun tüm hakimiyetini elene geçiren Alanyaspor ısrarla gol ararken, golü bulan Galatasaray oldu.

Sarı-Kırmızılılar Alanya kalesine ancak 16. Dakikada gidebildiler ve golle döndüler.

Dedik ya, büyük takımlar klas ayaklara sahiptirler diye.

İşte o klas ayaklardan biri Mertens’ti.

Mertens’in futbol yaşantısının dışında bowlingde de çok başarılı olduğu biliniyor.

Hatta Napoli’de oynadığı yıllarda tanınmış ünlü bir bowling salonu “Martines” olan tabelasını “Mertens” olarak değiştirmişti.

Belçikalı topu ayağına aldığında sanki bowling oynar gibi falso (hook) verdirebiliyor.

16.dakikada sağdan yaptığı akıl dolu ortada, topu adrese teslim Nelsson’a gönderdi, Nelsson da bu güzel ortaya yakışır bir kafa vuruşuyla ağları gördü.

Bu gol o dakikaya kadar çok iyi oynayan Alanyaspor’un ritmini bozdu.

Oyunun hakimiyeti artık Galatasaray’daydı.

Özellikle de Mertens şov yapmaya başladı.

MERTENS’TEN ŞAPKA

ÇIKARTILACAK GOL

Bowling’de en iyi atışa “Strike” deniliyor. Bu atış akıl ve falso işidir ve 10 pini birden devirir.

Mertens 38.dakikada öyle bir “Strike” atış yaptı ki, bowling salonunda olsa alkıştan salon yıkılıyordu.

Ceza alanının hemen dışında sol çaprazdan topa öyle bir falso verdirdi ki, meşin yuvarlak Alanya kalecisi Runarsson’un çaresiz bakışları arasında 90’a takıldı.

Mertens bu golden iki dakika önce de yüzde yüzlük bir pozisyon yakalamış ama son vuruşta başarılı olamamıştı.

İlk yarıyı 2-0 gibi avantajlı bir skorla kapatan Galatasaray, belki de önde olmanın rehavetiyle oyunun üstünlüğü yine Alanyaspor’a kaptırdı.

Ev sahibi özellikle Candeias ile Cavaleiro’yu oyuna aldıktan sonra tehlikeli pozisyonlar yarattı.

İşte o pozisyonlardan birinde 61. dakikada Cavaleiro skoru 2-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda Alanyaspor üstün oynasa da, bir şutu direkten dönse de, bu çabaları skoru değiştirmeye yetmedi.

Sonuçta Galatasaray prensi Mertens’in bir asist, bir golüyle sahadan galip ayrıldı ve kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-Kırmızılılar bu skorla galibiyet serisini de 11’e çıkardılar.

Ama sorulması gereken bir soru var.

Ya Alanya’da Mertens oynamasaydı?

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