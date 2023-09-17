Prenses Diana'nın koyunlu kazağı rekor fiyata alıcı buldu

Editör: Özlem KIRAL

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 1,14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu.

Tekliflerin çevrim içi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı ancak 15 dakika içinde 44 teklifin yapıldığı bildirildi.

Prenses'in ünlü kazağı, bir açık artırmada satılan en değerli kazak oldu. Bu rekor daha önce Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in MTV Unplugged performansı esnasında giydiği hırkaya aitti.

Bir çatı katında martta bulunan kazak, son yıllarda müzayedelerde Prenses Diana'yla bağlantılı satılan diğer pek çok parçadan daha yüksek fiyata alıcı buldu.

Prenses Diana, bu ikonik kazağı Haziran 1981'de o dönem Galler Prensi olan Charles'la evliliğinden haftalar önce polo maçında giymişti. Kazağın tasarımı, Diana'nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin sembolü olarak tanımlanmıştı.



İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybetmişti