Prenses Kate öldü iddiası. İngiltere'de bayraklar yarıya indi

Birleşik kraliyet ailesinin bir üyesi olan Galler Prensesi Kate'in öldüğü iddia edildi. İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiasının ardından gözler İngiltere'ye çevrildi.

Kraliyet ailesinden konuyla ilgili hala resmi bir açıklama gelmezken İngiltere’de bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan 17 Ocak tarihinde karın ameliyatı olan Middleton, geçtiğimiz günlerde üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca kamuoyundan özür dilemişti.

“KATE MİDDLETON ÖLDÜ” İDDİASI

İngiliz Kraliyet ailesinin, açıklayacağı önemli haberin Kate Middleton ile ilgili olduğunu iddia eden dış basından bazı hesaplar, Prenses Kate Middleton'ın sağlık sorunlarının olduğunu öne sürdü. Bazı hesaplar ise Middleton'ın hayatını kaybettiğini ve bununla ilgili bir açıklama yapılacağını iddia etti.