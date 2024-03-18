'Öldü' denilen İngiliz prenses Kate ortaya çıktı. Bütün dünya ölüp ölmediğini merak ediyor

Ökkeş Bölükbaşı
'Öldü' denilen İngiliz prenses Kate ortaya çıktı. Bütün dünya ölüp ölmediğini merak ediyor
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yapması beklenen ‘büyük duyurunun’ Galler Prensesi Kate Middelton ile ilgili olacağı iddia ediliyordu. Hayatını kaybettiği iddia edilen İngiliz Prenses ortaya çıktı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC’den gelen bir bilgi tüm dünyada büyük şaşkınlığa neden oldu. Dün yapılan açıklamada İngiliz Kraliyet Ailesi’nin büyük bir duyuru yapacağı belirtilmişti. Yapılan açıklama sonrası ‘büyük duyurunun’ ne olacağı herkes için merak konusu oldu.

Ortaya çıkan iddiaların birinde bir süre önce hastalığı nedeniyle ameliyat olan Galler Prensesi Kate Middelton’ın hayatını kaybettiği belirtiliyordu.

BBC’nin sosyal medya hesabının rengini siyaha çevirmesi de iddiaları güçlendirmişti.

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Ayrıca kanser olduğu açıklanan Kral 3. Charles’ın tahttan çekilme iddiaları da gündeme geldi.

İNGİLİZ PRENSES ORTAYA ÇIKTI

Kraliyet Ailesi’nin ne açıklama yapacağı merak konusu olmaya devam ederken İngiliz Prenses Kate Middelton ortaya çıktı. Bir süredir ortalıkta görünmeyen Galler Prensesi’nin Cumartesi günü Windsdor’daki evinden çıkarak bir çiftliği ziyaret ettiği öğrenildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Middelton’ın ‘gayet mutlu ve sağlıklı’ olduğu vurgulandı.

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Öte yandan Middelton’ın dün ise çocuklarının spor müsabakalarını izlemek için evinden çıktığı ve çocuklarıyla ‘güzel vakit geçirdiği’ öğrenildi.

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Ortaya çıkan gelişmelerin bir anda gündeme gelen spekülasyonlar sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

Galler Prensesi Kate Middelton, Anneler Günü için paylaştığı fotoğrafla büyük tepki çekmişti. Middelton’ın paylaştığı fotoğrafta montaj yapıldığı ortaya çıkarken İngiliz Prenses durumu kabul ederek özür dilemişti.

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