Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilin etkilenmesi ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, yine aynı vahim sonuçların yaşanmaması adına deprem bilimciler vatandaşları uyarıyor.

Her geçen gün olası İstanbul depremi konusunda vatandaşların uyarıldığı bu günlerde, Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan yeni bir açıklamada bulundu.

17 Ağustos depreminden sonra Marmara Depremini büyük bir depremin beklediğini söyleyen uzmanlara katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan 2045 yılında İstanbul'u 7 büyüklüğünde bir depremin beklediğini hatırlattı.

Daha önceki açıklamalarında İstanbul depremini 2045 yılından önce beklemediğini söyleyen Ercan, "Kararım değişmedi, değişmez" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Deprem oluşumu günübirlik, değil 100, 200, 500 yılda değişir. Bir kez tutarlı bir deprem öngörüsü yapınca yeter. Sık sık açıklama yapmak bilime aykırı olup, karmaşaya, esin ile gönenç bozukluğuna neden olur. İstanbul için kararım değişmedi, değişmez. Esenlikler. Övgün

NACİ GÖRÜR “MİNİMUM 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUZ” DEMİŞTİ

Prof. Dr. Naci Görür de geçtiğimiz günlerde olası İstanbul depremi için bir uyarıda daha bulundu.

Görür, "1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının, Kuzey Anadolu fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7,2 ile 7,6’ya varacak deprem bekliyoruz." dedi.

Marmara ve Bursa'nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az." dedi.

Elazığ depremi ile alakalı da uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Görür, "Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu, kimse bir şey yapmadı. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının, kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7,2 ile 7,6’ya varacak deprem bekliyoruz. Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor. Bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil." dedi.