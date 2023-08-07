Prof. Ahmet Ercan'dan Marmara Denizi depremi yorumu. 'Büyük İstanbul Depremi'nin etkileyeceği şehirleri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 18.29’da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hissedildi.

“MARMARA M7’DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLECEK DÜZEYDE GERGİN DEĞİLDİR”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremi sosyal medya platformu X üzerinden yorumladı. "Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir" diyen Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir."

OLASI ‘BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ’NİN ETKİLEYİCEĞİ ŞEHİRLERİ DE AÇIKLADI

“Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır.”