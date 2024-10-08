Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu karar verildi! Sözleri büyük tepki çekmişti

Kan donduran bir cinayetle öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile ilgili olarak söylediği sözlerden dolayı Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklaması büyük tepki çekmişti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SAÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sofuoğlu’nun daha önce "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı hatırlatıldı.

Sofuoğlu’nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği belirtildi.

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"DERİN ÜZÜNTÜ YARATMIŞTIR"

Sofuoğlu hakkında iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtildi.

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EBUBEKİR SOFUOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sofuoğlu iki genç kadının vahşice katledilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından şunları paylaşmıştı:

"İslam hassasiyetiyle yetiştirilmiş olsaydı şu an hayattaydı"

Katillere en ağır cezalar verilsin mi? Verilsin tabii ki, geç bile kalındı. Ama bu asıl çözüm değil, sivrisineği öldürmektir. Aslolan bataklığı kurutmaktır. Onun için de Allah’ın rızasına uygun yaşamaktır. Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı. İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz.

"Şeytani kanunlar koruyamıyor'"

Gördüğünüz gibi batıdan ithal ettiğiniz şeytanın kanunları masumları koruyamıyor ve İslami kanunlar hiçbir şekilde yürürlükte olmamasına rağmen yine bir yığın it sürüsü hala İslam’ı suçluyor. Neymiş efendim; baskı varmış, gençler baskıdan kurtulmaya çalışıyorlarmış diye hiçbir gerçek temeli olmayan saçma sapan iddialarla, çocukların asıl katline sebep olan o batının şeytan kanunlarının sebep olduğu cinayetleri bu şekilde gizlemeye çalışıyorlar.