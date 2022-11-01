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Prof. Esin Şenol'u ölümle tehdit etmişti. Sahte doktor Mustafa Yücel için istenen ceza belli oldu

Prof. Dr. Esin Şenol'u muayenehanesine dana dili göndererek ölümle tehdit eden sahte doktor Mustafa Yücel için istenen ceza belli oldu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 21:37
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Prof. Dr. Esin Şenol'u muayenehanesine dana dili göndererek ölümle tehdit eden sahte doktor Mustafa Yücel için istenen ceza belli oldu

Prof. Esin Şenol'u ölümle tehdit etmişti. Sahte doktor Mustafa Yücel için istenen ceza belli oldu
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol'u, muayenehanesine dana dili göndererek tehdit eden Mustafa Yücel hakkında iki suçtan yaklaşık 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, kendisini sosyal medyada operatör doktor olarak tanıtan şüpheli Mustafa Yücel, Prof. Dr. Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştı.

Bir süre sonra Şenol'un muayenehanesine iki bardak limonata gönderen şüpheli, ardından muayenehanedeki çalışanlara, kendisini "avcı" olarak tanıtarak "Esin hocayı göremedim, ben avcı, ona selam söyleyin." diye mesaj bıraktı. Aynı gün iş yerine giden Şenol, bu kez muayenehanenin girişinde "v" şeklinde iki dana dili gördü. Bu duruma anlam veremeyen Şenol, suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarından yola çıkan polis, Prof. Dr. Şenol'u bu şekilde tehdit eden kişinin Mustafa Yücel olduğunu belirledi. İfadesinde sağlık sorunları nedeniyle muayenehanesine gittiği Şenol'un kendisini tedavi etmesi için limonata siparişi verdiğini kabul eden Mustafa Yücel, dana dilini ise kapının girişine bırakmadığını iddia etti.

Müştekiye yönelik tehdit ve müştekinin huzurunu bozacak bir eylemde bulunmadığını savunan Mustafa Yücel, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

İKİ SUÇTAN CEZA TALEP EDİLDİ

İddianamede, güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ve Mustafa Yücel'in sosyal medya paylaşımları bir bütün değerlendirildiğinde isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.


Bu kapsamda, Mustafa Yücel'in "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 7 aya, "kişilerin huzurunu bozmak" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli M.Y, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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