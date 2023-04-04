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Ofisinin önüne 'dana dili' bırakılmıştı. Prof. Esin Şenol’u tehdit davasında karar açıklandı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ofisinin önüne "dana dili" bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa Yücel'e, 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 21:00
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Esin Davutoğlu Şenolu dana dili ile tehdit eden sanığın cezası belli oldu

Ofisinin önüne 'dana dili' bırakılmıştı. Prof. Esin Şenol’u tehdit davasında karar açıklandı
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(İHA) Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne 'dana dili' bırakılarak ölümle tehdit edildiği yönünde paylaşım yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda Yücel hakkında, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'tehdit' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında sanık hakkında, adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına hükmedildi. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar verdi.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Yücel, tutuklu bulunduğu Eskişehir Cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, ​Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol katılmadı. Savunmasını yapan sanık, "Bir sakatat ile bir insanı tehdit etmem aklımın ucundan geçmez. Müşteki ile benim şahsi hiçbir problemim yoktur. Ağustos ayında kliniğine gittiğimde limonata gönderdiğimde bile benimle görüşmemiştir.

Kendisi ailemle ve çocuklarımla ilgili paylaşım yaptı. Ben mahkeme huzurunda özür diliyorum. Ailemdeki bir kadının canı ne kadar kıymetliyse diğer kadınların da canı bir o kadar değerlidir.

Eğer bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım. İddia edildiği şekilde poşetlerin içinde dana dili yoktu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yücel'e, 'tehdit' suçunu zincirleme olarak işlendiğinden 4 yıl 6 ay, 'ısrarlı takip' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın '3 ay süre ile ikamet adresinin bulunduğu Eskişehir'i terk etmemesi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mağdur Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından 'dana dili' ile ölümle tehdit edildiği yönünde paylaşım yapmasının ardından geçen yıl Temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı.

Hakkında, 'tehdit' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma' suçundan işlem yapılan Yücel'in ifadesi alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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