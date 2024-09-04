Prof. Dr. Halil Özdemir’den maymun çiçeğiyle ilgili kritik açıklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Prof. Dr. Halil Özdemir’den maymun çiçeğiyle ilgili kritik açıklama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Özdemir, maymun çiçeği virüsünün direkt temasla bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek, çocuklar için de risk taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Özdemir, enfekte kişilerin farkında olmadan çarşaf, havlu ve yüzeylere virüs bulaştırabileceğini ve bu tür ortak kullanım alanlarında çocukların virüse daha kolay maruz kalabileceğini vurguladı.

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Dünya genelinde son 2,5 yılda 100 binden fazla maymun çiçeği vakası ve 200'ün üzerinde ölüm görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özdemir, Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla doğrulanmış bir vaka olmadığını söyledi.

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Özdemir, "Maymun çiçeği, genellikle 2 ila 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşen bir hastalık olsa da bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve çocuklarda daha ağır seyredebilir" dedi.

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Özdemir, hastalığın Covid-19’dan farklı olarak solunum yoluyla değil, direkt temasla bulaştığını ve özellikle cinsel temas sırasında risk taşıdığını belirtti.

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Özdemir ayrıca çocuklar enfekte yüzeylere temas ettiklerinde de hastalığa yakalanma olasılıklarının arttığını, özellikle hastalık şüphesi olan kişilerle temastan kaçınılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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