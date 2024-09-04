Prof. Dr. Halil Özdemir’den maymun çiçeğiyle ilgili kritik açıklama

Prof. Dr. Özdemir, enfekte kişilerin farkında olmadan çarşaf, havlu ve yüzeylere virüs bulaştırabileceğini ve bu tür ortak kullanım alanlarında çocukların virüse daha kolay maruz kalabileceğini vurguladı.

Dünya genelinde son 2,5 yılda 100 binden fazla maymun çiçeği vakası ve 200'ün üzerinde ölüm görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özdemir, Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla doğrulanmış bir vaka olmadığını söyledi.

İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası görüldü mü? İl sağlık müdürü açıkladı

Özdemir, "Maymun çiçeği, genellikle 2 ila 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşen bir hastalık olsa da bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve çocuklarda daha ağır seyredebilir" dedi.

Özdemir, hastalığın Covid-19’dan farklı olarak solunum yoluyla değil, direkt temasla bulaştığını ve özellikle cinsel temas sırasında risk taşıdığını belirtti.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. DSÖ acil durum ilan etti

Özdemir ayrıca çocuklar enfekte yüzeylere temas ettiklerinde de hastalığa yakalanma olasılıklarının arttığını, özellikle hastalık şüphesi olan kişilerle temastan kaçınılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.