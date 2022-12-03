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İlber Ortaylı'dan yurt dışına gitmek isteyen gençlerin kararını değiştirtecek tavsiye

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yurt dışına gitmek isteyen gençlere seslendi, “Çıkın, okuyun, öğrenin, gelin… Burası babanızın memleketi, bunu da unutmayın.” dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:23
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan yurt dışına gitmek isteyen gençlerin kararını değiştirtecek tavsiye

İlber Ortaylı'dan yurt dışına gitmek isteyen gençlerin kararını değiştirtecek tavsiye
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Osmaniye 6. Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Ortaylı, katıldığı söyleşi programında okurlarıyla buluştu. Cumhuriyet tarihi üzerine konuşma yapan Prof. Dr. Ortaylı'yı çok sayıda kitapsever dinledi. Ortaylı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin başardığı büyük işleri anlattı, “Bütün partilerin programında bunun olması gerekir, bütün vatandaşların buna inanması gerekir. Türk Ordusu dünyada talim vermeyi bilen nadir ordulardan biridir.” dedi. 

"DR. ÖZ'ÜN KARŞISINA SARSAĞIN BİRİNİ KOYDULAR"
Prof. Dr. Ortaylı, konuşmasında gençlere de şöyle seslendi: 
"Her şeyden evvel bir şeye dikkat edeceğiz. Buradan kaçarım, giderim, orada yaşarım… Yaşayamazsın, kimse seni beklemiyor. Beklenen mülteci guruplarından değilsiniz. Es kaza gittin, neresinde oturursun o cemiyetin, belli olmaz. Gördünüz adamın halini. Dr. Öz, bir numaralı cerrah. Pensilvanya'dan aday oldu, karşısına sarsağın birini koydular, ona rey verdiler.

"BURASI BABANIZIN MEMLEKETİ"
"Her şeyin doğru dürüst hesabını kitabını yapın." diyen Ortaylı, "Biz size dışarıya çıkmayın demiyoruz. Çıkın, oturun, okuyun, öğrenin ama gelin. Ama belli ki yer küreye fazla gelirsiniz. Burası babanızın memleketi, bunu da unutmayın. Adam olan baba evini terk edip, ahır yapsınlar diye dışarı çıkmaz." şeklinde konuştu.

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1950
3.12.2022 16:03
İlber hoca sizde benim gibi sonu yaklaşıyorsun, artık bunlar karın doyurmuyor, bir atasözü var, Allah kimseyi açlık ile terbiye etmesin, nüfüsün artması değil verimliliği önceliklenmelidir  
 
Vatandas
3.12.2022 15:36
Onlar gitsinler. Çok doğru söylüyor. Burası babanızın memleketi. Çok çalışıp bir daha ulkeyi bu hallere sokmalarına izin vermeyin. Biz hepimiz bir olmalı gerçek aykırılardan kurtulmalıyız  
 
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