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Prof. Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti’ye katılıyor

Milliyetçi camianın önemli isimlerinden Habertürk yazarı Prof.Dr. Kürşad Zorlu, bugün İYİ Parti’ye katılıyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 08:37
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Prof. Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti’ye katılıyor

Prof. Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti’ye katılıyor
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İYİ Parti Grup toplantısı flaş bir ismin partiye katılmasına da sahne olacak. Yeniçağ Gazetesi ’sinden uzun yıllara yazarlık yapan Türk milliyetçiliğini ekran yüzlerinden biri olarak bilinen Prof.Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti’ye geçecek.

Zorlu’ya İYİ Parti lideri Akşener tarafından rozet takılacak. Zorlu Akşener’in grup konuşması öncesinde de partililere hitaben bir konuşma gerçekleştirecek.

Zorlu Türk Dünyası’na yönelik çalışmaları ile de biliniyor.

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