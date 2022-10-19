Prof. Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti’ye katılıyor

İYİ Parti Grup toplantısı flaş bir ismin partiye katılmasına da sahne olacak. Yeniçağ Gazetesi ’sinden uzun yıllara yazarlık yapan Türk milliyetçiliğini ekran yüzlerinden biri olarak bilinen Prof.Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti’ye geçecek.

Zorlu’ya İYİ Parti lideri Akşener tarafından rozet takılacak. Zorlu Akşener’in grup konuşması öncesinde de partililere hitaben bir konuşma gerçekleştirecek.

Zorlu Türk Dünyası’na yönelik çalışmaları ile de biliniyor.