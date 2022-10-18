Meral Akşener'den 'yolsuzluk' mesajı: Hayır oyu verenler yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin son grup toplantısında yolsuzlukla ilgili yasa teklifi talimatı verdiği konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener, paylaşımına, “Buradan tüm milletvekillerimize talimat veriyorum. Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerinizi bir bir Meclise getireceksiniz. Ama şimdiden söyleyeyim; Millete; ‘Yolsuzluğu çözeceğim’ diye vadedip yasa tekliflerimize hayır oyu veren; Yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür!” notunu düştü.

ERDOĞAN’IN YOLSUZLUK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” sözlerini Akşener, geçtiğimiz grup toplantısındaki konuşmasına taşımıştı.

Akşener, şöyle konuşmuştu:

“Sayın Erdoğan, elinde türlü imkan var ama sen hâlâ laf kalabalığı yapıyorsun. Yalanlarınla çalınan minareye kılıf dikiyorsun. Senin işin minarenin yerinde kalmasını sağlamak. Neymiş yolsuzluğu engelleyecekmiş. Ben lafa değil icraata bakarım. Eğer zerre samimiysen biz sonuna kadar varız. Buyur hodri meydan.

“NE KADAR SAMİMİSİN GÖRELİM”

Hatta sen hiç zahmet etme yorulma ben buradan milletvekili arkadaşlarıma, Birol Aydemir'e Ümit Özlale'ye Erhan Usta'ya ve gıcıkların şahı bütün milletvekillerine ‘Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerinizi bir bir Meclis'e getireceksiniz’ talimatı veriyorum.

Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Yine arazi olacaksanız olmaz. Onun için şimdiden uyarıyorum millete yolsuzluğu çözeceğim diye vadedip yasa tekliflerimize hayır oyu veren yalancıdır utanmazdır yüzsüzdür.

Biz senin sözlerine zaten inanmıyoruz da sen kendi sözlerine gerçekten inanıyor musun? Sen faizleri düşürürken bu bankalar kâr rekorlarını nasıl kırıyor sana zahmet onu da anlatsana.”