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  • Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım

Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye geçen Turhan Çömez Türk Lirası’nın tarihi değer kaybı hakkında çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 18:05
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Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu. Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım

Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
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“Ülkeler güçlü dolara karşı ne yapmalı” başlıklı bir makalede, ABD Doları'nın değer ivmelenmesinden dolayı enflasyon oranını düşürmeye çalışan birçok ülkenin işinin zorlaştığı belirtildi. IMF tarafından paylaşılan grafikte; Brezilya, Meksika ve Peru hariç bütün ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybettiği görüldü. 2022 yılının başından günümüze kadarki süreçte ise en büyük değer kaybı TL'de gerçekleşti. TL, dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye geçen Turhan Çömez konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın Bartın’daki maden faciası için “Kader” çıkışına göndermede bulundu. Çömez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“IMF: ‘Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL.’ İster misiniz şimdi; ‘TL’nin kaderinde var bu.’ Diye bir açıklama gelsin AKP’den.”

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