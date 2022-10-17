İYİ Parti’nin maden şehitleriyle ilgili önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz tarafından “Maden ocaklarında oluşan iş kazalarında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına, aylık bağlanması ve kamuda istihdam edilmeleri” amacıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna önerge sunuldu.

AYLIK BAĞLANSIN ÖNERİSİ

Önergede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek madde eklenmesi talep edildi. Ek maddede “Maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, kuruma olan her türlü borçları terkin edilir ve hak saiplerine 32'nci maddenin ikinci fıkrasının a bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu kanun hükümlerine göre aylık bağlanır” ifadeleri yer aldı.

AKP VE MHP REDDETTİ

Önergenin gerekçesinde ise, “ Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucu 41 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden maden işçilerimizin yakınlarına devlet olarak elimizi uzatmanın sorumluluğuyla ilgili bu değişikliğin kalıcı olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Önerge ile maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçilerimizin yakınlarına kalıcı bir şekilde gelir bağlanması ve kamuda iş imkanı sağlanması amaçlanmaktadır” denildi.