Prof. Dr. Sözbilir '3 bin yıldır kırılmadı' diyerek o bölgeyi uyardı. 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli, geniş bir coğrafyayı etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın paydaş kuruluşları olan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve çeşitli üniversitelerden bilim insanları, deprem bölgesine giderek araştırmalara başladılar. Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri etkileyebilecek fay hatları üzerinde çalışmalar yapıldı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Mustafa Softa, Dr. Özkan Cevdet Özdağ (DEÜ), Prof. Dr. Ercan Ersoy, Dr. Elif Akgün, Dr. Serap Çolak Erol, Dr. Sibel Kayğılı (Fırat Üniversitesi), Prof. Dr. Volkan Karabacak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. Çağlar Özkaymak (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Prof. Dr. Fikret Koçbulut (Çukurova Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gürgüz (Selçuk Üniversitesi) ve birçok lisansüstü öğrenci, Şirvan Fayı, Cizre Fayı, Antakya Fayı, Ölü Deniz Fayı, Malatya Fayı ve Orta Anadolu Fayı-Deliler segmenti gibi fay hatları üzerinde çalışmalar yürütüyor.

YAKLAŞIK 100 BİLİM İNSANI 128 FAYI İNCELİYOR

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 6 Şubat depremlerinden sonra yaklaşık 500 kilometrelik fay hattının kırıldığını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu kırılmanın ardından, bölgedeki birçok fay hattı etkilenerek küçük ölçekli depremler üretmeye başladı. Bu fay hatlarında çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi hazırlandı. Bu projede, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 100 bilim insanı bölgede faaliyet gösteriyor. Biz de 128 fay hattı üzerinde çalışıyoruz ve bu fayların deprem potansiyellerini araştırıyoruz" dedi.

“7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GETİREBİLİR”

Malatya Fayı üzerinde yaptıkları çalışmalara değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Malatya Fayı, önemli fay hatlarından biridir. İkinci büyük depremin merkezine yakın bir konumda bulunan bu fay, kırılması durumunda Malatya'yı ciddi şekilde etkileyebilir. 200 kilometre uzunluğunda ve üç parçadan oluşan Malatya Fayı'nın her bir segmenti, bağımsız olarak kırıldığında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana getirebilir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın yaklaşık 3 bin yıldır kırılmadığını göstermektedir. Biz özellikle fayın deprem tekrarlama periyodunu belirlemek istiyoruz. Bunun için fay hatları üzerinde hendek açarak geçmişini incelemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

100 BİNİN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI OLDU

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede 100 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Malatya Fayı üzerinde de küçük sarsıntılar oluşmaktadır. Bu durumun tetikleyici bir etkiye sahip olup olmadığını araştırıyoruz. Malatya Fayı, diğer fay hatlarını da etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Kırılması halinde, hemen yanında Kuzey Anadolu'ya doğru uzanan Ovacık Fayı bulunmaktadır. Bu nedenle, bu fay hattı üzerinde çok detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.