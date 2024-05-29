Marmara'da kaç büyüklüğünde deprem beklediğini açıkladı. Son uyarı Prof. Cevdet Bozkuş'tan

Hey gidi güzel ülkem

Üç kıtanın kavşak noktası ülkem

Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile Avrupa’nın en zengini ülkem

Doğası ile tüm dünyanın hayran olduğu ülkem

Sorunlar yumağı haline gelmiş ülkem

Milleti kuru soğana muhtaç edilmiş dertli ülkem

Bizden ve bizi yönetenlerden şikâyetçisin biliyorum.

Evet Atatürk’den sonra bu ülke ne yazık ki beceriksiz ellere kaldı. Ülkemi bu hale getirdiler. Yazıklar olsun bunu nasıl başardınız?

Çok sorunu var. Hangi birini yazayım?

Hele bir sorunu var ki ülkeyi yönetenlerin duymak ve görmek istemediği deprem gerçeği.

Çok canlar yandı, çok acılar çekildi. Ama bu acı ve gerçek sorunu bir türlü çözemedik. Çözmek istemedik. Sebep? Beceriksiz ve duyarsız siyasi iktidarlar.

Evet çok acılar çektiğimiz deprem gerçeği.

Asırlardır yıkıcı depremlere sahne ülkemde, bu depremlere neden olan fay yada fay sistemlerini tanımamız 1939 Erzincan depremi ile başlamıştır.

1939 da KAF diri fay sistemini tanıdık.

7.9 büyüklüğündeki depremde 32.968 can kaybı olmuş, 116.720 bina tümüyle yıkılmış, Erzincan ve çevresi çok büyük hasar almıştır. Bu depremde 315 km fay yüzey kırığı oluşmuştur. Bu deprem sonrası yapılan arazi çalışmaları Karlıova’dan başlayan ve Marmara’dan geçen Ege denizine kadar uzanan diri KAF sisteminin varlığı tespit edilmiştir. Bu fay 1942 Niksar-Erbaa, 1943 Tosya-Ladik, 1944 Gerede, 1957 Abant, 1967 Mudurnu, 1999 Gölcük-Düzce depremleri kırılarak Marmara içlerine kadar gelmiştir. Şimdi Fayın Marmara denizi içindeki bölümlerinin kırılmasını bekliyoruz. Marmara içindeki fay kırılınca 7 den büyük hatta 7.4 büyüklüğünde deprem olacağı ve başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli illeri bu depremden değişik derecede etkilenecektir.

En çok İstanbul etkilenecektir. İstanbul ta yaklaşık 1 milyon 100 bin konut var. En iyi senaryoya göre 200 bin konut ağır hasar görecektir. Çok büyük can kaybı olacaktır.

Şimdi ülkeyi yönetenlere soruyorum

1999 depreminden sonra 25 yıl geçti.

Ne yaptınız?

Bilim adamlarının önerilerini neden ciddiye almadınız.

Ağır hasar görecek binaları neden tesbit etmediniz?

Bu binaları neden boşaltmadınız?

Çok yakın bir zamanda olacak depremde yıkılacak binalardaki can kaybının sorumlusu siz olacaksınız.

1971 de DAF diri fay sistemini tanıdık.

1971 Bingöl depreminden sonra varlığı tespit edilen ve Karlıova-Ölü deniz arasında uzanan bu fay üzerinde ve yakınında bulunan illerimiz Bingöl, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Hatay illerimiz değişik tarihlerde olan depremlerden etkilenmiştir. En son 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan depremlerinden 11 ilimiz değişik derecede etkilenmiş, çok büyük hasarlar meydana gelmiş ve 53.537 can kaybı olmuştur.

Batı Anadolu graben kenar fayları, Güneydoğu Anadolu bindirme fayı ve diğer faylar ile ülkemizin %95 i değişik derecede deprem riski altında.

1900 den bu güne kadar ülkemizde olan depremler 149.782 can kaybına, çok ağır hasarlara, büyük bir ekonomik kayba sebep olmuştur.

Ülkeyi yönetenler bu depremler karşısında aciz kalmışlardır. Yapılması gerekenleri yapmadıkları gibi yanlışları ile yıkımlara çanak tutmuşlardır. Şöyle ki;

Depremler ciddiye alınmamış

Toplumda deprem bilinci geliştirilmemiş.

Yetersiz yapı denetimi ile dayanıksız binalar yapılmış

ile dayanıksız binalar yapılmış İmalat sonrası denetimsizlik devam etmiş

İmar afları ile projesiz binalara iskan izni verilmiş.

1. Derece deprem risk taşıyan yerleşim merkezlerinde, yapı stokunun envanteri çıkarılarak gerekli önlemlerin alınmamış

çıkarılarak gerekli önlemlerin alınmamış Bu nedenlerle depremler karşısında toplumun mal ve can güvenliğini sağlayamamıştır.

Aslında çok kolay yapılacak iki önemli uygulama ülke deprem sorununu önemli ölçüde çözecektir.

Çok ciddi yapı denetim sistemi kurulmalı.

Bu güne kadar yapılan binaların deprem dayanıklılık envanteri çıkarılarak dayanıksız binalar boşaltılmalı.

Eğer bunları yapamayacaksanız bırakın gidin yapacaklar gelsin.

Çok acil olmayan köprü, hastane, havaalanı yaptırarak birilerini zengin etmek yerine, kentsel dönüşümleri yapmalıydınız.

Ülkeyi yönetenler bu soruna duyarsız kalamazsınız.

Marmara depremi geliyor. Sonuçları az çok belli. Tedbir alınmadığı için yıkılacak binalardaki can kaybının sorumlusu siz olacaksınız.

Acı ama gerçek.