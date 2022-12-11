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Prof. Dr. Teoman Duralı sevenleri tarafından anıldı

Türkiye'de felsefe ve bilimin kurucularından Prof. Dr. Teoman Şaban Duralı, Zeytinburnu Belediyesi'nde düzenlenen "Vefatının Sene-i Devriyesinde Teoman Duralı" panelinde anıldı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:52
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Prof. Dr. Teoman Duralı sevenleri tarafından anıldı

Prof. Dr. Teoman Duralı sevenleri tarafından anıldı
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DHA

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Prof. Dr. İsmail Coşkun'un moderatörlüğündeki panelde, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatının sene-i devriyesinde, felsefeci kimliği ve hayatının farklı yönleri katılımcılara anlatıldı. Panele, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Dr. Deniz Duralı, Elif Duralı Çağlayan ve Dr. Muhammet Hanefi Kutluoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Duralı'nın ilk öğrencilerinden Prof. Dr. Çakmak, panelde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Neden filozoftu biliyor musunuz? İki tane tanım yapmış kendine göre ya da saptama yapmış. Birincisi, 'yeni bakış açıları getiren adamdır' diyor, filozof. Ne demek o? Alışageldiğimiz aşina dünyanın bakışının dışına çıkartabilmek. Adam bizi çıkarttı. Ben aynı felsefe damarından gitmedim ama genel anlamda, o yöntem anlamında, yürüyüş anlamında, felsefi yürüyüşü anlamında o aşina olan sıradan bakışın dışına çıkarttı bizi. Neye çıkarttı? Akıntıya kürek çektirdi bizi. Hoca hayatı boyunca akıntıya kürek çekmiş tarzda felsefe yapan bir insandı."

Teoman Duralı'nın oğlu Dr. Deniz Duralı da babası hakkında "Babam bir ödev adamıydı. Ve bu son nefesine kadar böyle idi. Ne iş yapılması gerekiyorsa onu yapıyordu. Hatta son yıllarında 'Bir tıbbiyeli olarak endişeliyim, baba' dedim 'bu kadar yükün altına girme. Artık belli bir yaşın ve sağlık durumun var.' 'Evladım, ödev ödevdir. Yapılması gerekir.' diyordu." dedi.

Teoman Duralı'nın kızı Elif Duralı Çağlayan ise babasının günlük hayatına ve hayata bakışına dair gözlemlerini paylaşarak, şunları kaydetti:
"Çok ilginç bir şey tabi,
bir profesyonel yönü var babamın, gözüken ve bir de iç kısmı var. Herkesi kucaklayan bir yapısı vardı. Gerçek anlamda insanı seven bir insandı. Ve onun üzerine hareket ederdi. Önyargıyla hiçbir zaman yaklaşmadı. Ben babamdan hep bunu öğrendim."

 

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