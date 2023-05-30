Profesör açıkladı. Doğum yapan ve emziren kadınlar sigarayı 14 ay bırakıyor

Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, kadınların hamilelik döneminde sigarayı bıraktıkları ve doğumdan 14 ay sonra yeniden başladıklarını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Profesör açıkladı. Doğum yapan ve emziren kadınlar sigarayı 14 ay bırakıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın ve ekibi Kadınların Sigara İçme Alışkanlıklarını Ölçmeye Dayalı Araştırma' başlığı ile bir çalışma yaptığı bildirildi.

Sigara içen hamile kadınlar üzerinde yapılan araştırmaya 220 kadın katıldığı ifade edildi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Yalçın, kadınların yaklaşık yüzde 25'inin hamilelik döneminde veya öncesinde sigara kullandığını ya da sigara dumanına maruz kaldıklarını belirlediklerini söyledi.

“TÜRKİYE'DE SİGARA BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDİLMİŞ OLUR”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın ve ekibi sigara kullanan 220 kadın üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunu açıkladı.

Kadınların hamilelik döneminde sigarayı bıraktıkları ve doğumdan 14 ay sonra yeniden başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, “Kadınların tekrar sigaraya başlamalarının en büyük nedeni, evde birinin sigara içiyor olması. Bu kadınların sigara içmeme dönemleri sürdürülebilse, Türkiye'de sigara bağımlılığı ile ilgili çok büyük bir başarı elde edilmiş olur” sözlerini kullandı.

EMZİRME DÖNEMİNDE SİGARA İÇMENİN ZARARLARI NELERDİR?

-Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) riskinde artış

-Bebeğin solunum problemi yaşaması

-Kolik

-Davranış sorunları

-Uyku düzensizliği

-İşitme ile ilgili hastalıklar

-Yavaş büyüme

-Alerji

-Kusma

-Şaşılık

-Bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklara karşı zayıflık

-Sinirlilik

-İshal

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