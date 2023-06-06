Profesör açıkladı. Göz sağlığına zarar veren 6 etken

Göz sağlığına zarar veren 6 etken belli oldu. Prof. Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen konu hakkında bilgiler verdi.

Gözler vücudun en önemli organlarından biridir. Yaşam kalitesi için gözlerin sağlıklı olması önemlidir. Ancak bazı etkenler var ki göz sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Peki, bunlar nelerdir?

Sigara tüketimi göz içinde, çevresinde ve retinada bulunan kılcal damarlarda tahribata neden olmaktadır. Zarar gören kılcal damarlar da bir süre sonra görme yetisinde gerilemeye sebebiyet verebilir.

Göz kuruluğuna, gözde damar tıkanıklığına ve katarakt oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle sigaradan uzak durulmasının gerekliliği vurgulandı.

-Sigara tüketimi

-Yetersiz beslenme

-Kontrol olmadan gözlük kullanımı

-Hijyene dikkat etmemek

-Göz kontrollerini aksatmak

-Uzun süre ekrana bakmak

