Göz sağlığını zirve yaptıracak 6 kilit besin ortaya çıktı

Göz sağlığımızı korumak için birçok besin tüketmemiz gerekir, ancak bazıları gözlerimizin sağlıklı kalmasında daha etkilidir. Gözleriniz için en iyi besinleri seçmek istiyorsanız, gözlerinizi korumak için gerekli olan vitaminler, mineraller ve antioksidanlara dikkat etmelisiniz.

İşte gözlerinizin çita gibi keskin olması için yiyebileceğiniz besinler…

HAVUÇTAN DAHA FAZLASI

Göz sağlığı için en iyi yiyeceklerden biri de koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Lahanalar, şalgamlar ve ıspanaklar gibi sebzeler, havuçtan bile daha faydalı olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, güneş ışığının neden olduğu göz hasarını önlemeye ve yaşla ilgili göz problemlerinin riskini azaltmaya yardımcı olur.

YUMURTA SARISI GÖZLERİNİZ İÇİN ÖNEMLİ

Yumurta sarısı, lutein adı verilen bir karotenoid türünün biyoyararlılığı yüksek bir kaynağıdır. Lutein, göz sağlığı için çok önemli bir besindir ve yaşlılarda makula pigmentinin düzelmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca yumurta sarısı, çinko ve A vitamini gibi gözlerimiz için faydalı diğer besinleri de içerir.

OMEGA-3 ZENGİNİ BESİNLER

Kuruyemişler, E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri gibi gözlerimiz ve görüşümüz için gerekli olan besinlerle doludur. Cevizde bulunan E vitamini ve polifenoller, iltihaplanmayı azaltır ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur. Ayrıca ceviz, retinada yüksek miktarda bulunan bir mineral olan çinko sağlar ve böylece göz sağlığını iyileştirir.

DÜŞÜK IŞIKTA GÖRMEYE YARDIMCI

Havuç, uzun zamandır göz sağlığı için en iyi besin olarak bilinir. Bunun sebebi havucun, turuncu renkli sebzelere rengini veren beta-karoten adlı bir pigmentle dolu olmasıdır. Havuçlar beta-karoten açısından yüksektir, ancak tatlı patatesler bu faydalı pigmenti daha fazla içerir. Bir porsiyon haşlanmış havuç 8,3 mg beta-karoten içerirken, aynı miktarda pişmiş tatlı patates 11,5 mg besin sağlar. Beta-karoten yararlıdır çünkü vücut onu iyi görmenizi sağlayan A vitaminine çevirir. Tatlı patateslerdeki beta-karoten, iyi görmenin yanında gözlerimizin düşük ışıkta uyum sağlamasına da destek olur. Tatlı patateslerden en çok beta-karoten ve C vitamini almak için uzmanlar tatlı patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlamanızı tavsiye ediyor.

C VİTAMİNİ ZENGİNİ

Brokoli’nin pek çok sağlık yararı vardır, bunlardan biri de göz sağlığını korumaktır. Araştırmalar brokolinin, gözlerdeki oksidatif stresi azaltan ve katarakt oluşumunu engelleyen C vitamini bakımından zengin olduğunu ortaya koymuştur.

HAMİLELİKTE TÜKETİLİRSE BEBEĞİN GÖZ SAĞLIĞI İYİ OLUR

Omega-3 yağ asitleri, özellikle dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA), genellikle beyin sağlığıyla ilişkilendirilir, ancak göz sağlığı için de çok önemlidir ve somon balığı bunlarla doludur. Yağlı balıklar, anne karnındayken bile göz sağlığına katkıda bulunan DHA ve EPA bakımından zengindir. Fetüsün gelişimi sırasında ve hayatın ilk günlerinde gözler omega-3 yağ asitleri, özellikle DHA ile beslenir. Hamile kadınlar somon yiyerek bebeklerinin göz sağlığını olumlu etkileyebilirler. Somonda bulunan DHA ve EPA’nın göz sağlığına faydaları doğumdan önce başlar, ancak yaşam boyunca devam eder.