Profesör tüm öğrencilerin harç ücretini ödedi. Tam 1 milyar dolar

ABD'nin New York şehrinde bir tıp fakültesi, okula yapılan 1 milyar dolarlık bağışının ardından öğrencilerin öğrenim ücretini kaldırdı.

Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne yapılan 1 milyar dolarlık bağış, Bronx okulunun eski profesörü Dr. Ruth Gottesman'dan geldi. Bağış, şimdiye kadar ABD'de bir okula yapılan en büyük tutarlardan biri olarak tarihe geçti.

ÖĞRENCİLER YILLIK 59 BİN DOLAR ÖDEMEYECEK

Bu bağışla birlikte, yıllık 59 bin dolar olan öğrenim ücretlerinin, öğrencileri büyük bir yükten kurtaracağı yorumları yapıldı.

Üniversite dekanı Dr. Yaron Yomer yaptığı açıklamada, bağışın "sadece gücü yetenleri değil, misyonumuza kendini adamış öğrencileri okula çekebilme konusunda kökten devrim yarattığını" söyledi.

Okul yönetimi, son sınıftaki öğrencilere 2024 bahar dönemi öğrenim ücretlerinin geri ödeneceği ve Ağustos ayından itibaren, şu anda kayıtlı olanlar da dahil olmak üzere tüm öğrencilerin ücretsiz ders alacağını açıkladı.

93 yaşındaki bağışçı Dr. Gottesman, 1968 yılında okulda çalışmaya başladı. Öğrenme güçlükleri üzerinde çalıştı, okuma-yazma programları yürüttü ve tarama ve değerlendirme protokolleri geliştirdi.

KOCASI VASİYET ETTİ

Eşi David Gottesman, önde gelen bir yatırım şirketi kurdu ve Warren Buffet'in çokuluslu holdingi Berkshire Hathaway'in ilk yatırımcılarından biri olarak 2022'de 96 yaşında hayatını kaybetti.

Dr Gottesman, eşinin ölmeden önce ona "Berkshire Hathaway hisselerinden oluşan bir portföy" bıraktığını ve "doğru olduğunu düşündüğünüz her şeyi yapın" talimatı verdiğini söyledi.

Bağışçı profesör "Einstein'daki öğrencilere ücretsiz ders alabilmeleri için fon sağlamak istedim. Bunu sonsuza kadar yapmaya yetecek kadar param vardı" dedi.

Gottesman, bazen kocasının bu bağış hakkında ne düşüneceğini merak ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Umarım gülümsüyor ve kaşlarını çatmıyordur. Bana bunu yapma fırsatını verdi ve umarım mutludur" dedi.

DEVASA BAĞIŞ İÇİN SENATÖR TEŞEKKÜR ETTİ

Profesörün tıp fakültesine yaptığı devasa bağış tüm bilim camiası tarafından çok büyük memnuyietle karşılanırken, ABD'li siyasetçiler de teşekkür etti.

Senatör Gustavo Riera sosyal medya hesabından 1 milyar dolarlık bağış için Profesöre şükranlarını sunarken, bunun tarihi bir an olduğunu yazdı.