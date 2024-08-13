Profesör YKS’deki çarpıklığı göstermek için sınava girdi eksi puanla üniversiteye girdi

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Profesör YKS’deki çarpıklığı göstermek için sınava girdi eksi puanla üniversiteye girdi

Akademi ile ilgili videolarıyla bilinen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınav sistemindeki çarpıklığı göstermek için YKS’ye girdiğini dile getirdi. Eksi 1,75 net ile fizik bölümüne yerleştiğini belirten Prof. Özkara. "Hedefimi gerçekleştirdim" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınav sistemindeki aksaklıklara dikkat çekmek amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Özkara, sınavda eksi 1,75 fizik neti yapmasına rağmen fizik bölümüne yerleşmeyi başardı.

"EKSİ 1,75 FİZİK NETİMLE FİZİK BÖLÜMÜNE YERLEŞTİM"

Prof. Dr. Özkara, bu durumu sosyal medya platformu X'teki AkademikLink adlı hesabından paylaştığı yerleştirme sonuçlarıyla gündeme taşıdı. "Eksi 1,75 fizik netimle fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Peki sizin durumlar nasıl?" sözleriyle sınav sistemini eleştirdi.

SINAV SİSTEMİ SORGULANDI

Akademide liyakatsizlik ve torpil konularına dikkat çeken videolarıyla tanınan Özkara, bu paylaşımıyla sınav sisteminin sorgulanmasına yönelik bir adım daha attı. İşte Özkara'nın o paylaşımı:

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