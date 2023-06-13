Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar

Periton Cerrahı Prof. Dr. Emel Canbay, karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılarda bulundu.

Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar

Editör: Naim Arıoğlu

Periton Cerrahı Prof. Dr. Emel Canbay, karın zarı kanseri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emel Canbay, “Karın zarı kanseri hazımsızlık, iştahsızlık, karın bölgesinin şişmesi ve ayakların şişmesi gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Erken tanı tedavide başarı oranını artırıyor” sözlerini kullandı.

Emel Canbay’ın konuyla ilgili diğer uyarıları şu şekilde:

“Hazımsızlık, iştahsızlık karın bölgesi ve ayaklarda şişme varsa doktora görünülmeli. Tedaviler gecikirse hastalık ölümcül olabiliyor. Erken tanı tedavide başarı şansını artırıyor”

KARIN ZARI KANSERİ NEDİR?

Karın içi organları kaplayan ince bir tabaka olan karın zarının (peritonun) kötü huylu tümör hücreleri tarafından tutulmasına ya da etkilenmesine peritoneal karsinomatozis yani karın zarı kanseri denir. Genellikle ileri evrelerde teşhis edilen bu kanser türü başka bir kanserin karın zarına yayılması sonucu oluşur. Ancak nadiren başka sebebe bağlı olmayan primer periton kanseri de olabilir.

KARIN ZARI KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karında periton sıvısı yani asit birikmesi ve buna bağlı göbek fıtığı ile nefes darlığı gibi şikayetler

-Karın ağrısı ve karında şişkinlik hissi

-İştahsızlık, yemek yemede isteksiz olma

-İdrar ve dışkı alışkanlıklarındaki değişiklik

-Kas erimesi

-Bulantı ve kabızlık bazen de ishalin olması-Özellikle ayak bileklerinin şişmesi

-Solunum problemlerinin başlaması

-Olağandışı kilo alımı ya da kilo kaybının ortaya çıkması

-Aşırı yorgunluk yaşanması

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