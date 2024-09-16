Profesörün fıçıdaki cesedi ticari taksiyle getirilmiş. Gözaltındaki kişi tahmin ettiğiniz gibi...

Mersin'de, Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in çöp dökme alanında plastik bidon içinde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Cesedin, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde çöplükte bulunduğu bildirildi.

CESEDİN ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Olay, Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'nde bir çöp dökme alanında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde çöp toplayan belediye işçileri, plastik bidon içinde çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin çürümeye başladığı belirlendi ve ceset Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TİCARİ TAKSİYLE CESEDİ GÖTÜRMÜŞ

Kimliği tespit edilen Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlu, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Şüpheli O. Doludeniz, polis ifadesinde, babasıyla aralarının bozuk olduğunu ve bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını belirtti. Eve döndüğünde babasını ölü bulduğunu, cesedi bir bidona koyup ticari taksiyle çöplüğe bıraktığını ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmadı. Ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinleşeceği bildirildi.