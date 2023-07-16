Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘promosyon’ kelimesidir. Peki, promosyon ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre promosyon ne anlama geliyor?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre promosyon ne anlama geliyor?

PROMOSYON NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre pek çok farklı anlamları bulunan promosyon kelimesi, Türkçede farklı cümlelerle ya da tek başına kullanılabilir.

Promosyon, bir markanın müşterilerine sunduğu hizmetleri ya da ürettiği ürünleri tanıtmak için gerçekleştirdiği reklam çalışmalarına verilen bir isimdir.

Promosyon kelimesi ile yakın ve eş anlamlı olan sözcüklerden bazıları ise, şu şekilde sıralanabilir:

- Reklam,

- Özendirme,

- Tanıtım olarak bilinir.

Günümüzde en etkili promosyon yöntemleri içinde firmaların marka adını, logosunu ve amblemini taşıyan ürünleri halka arz etmesi yer alıyor. Bu ürünlerin hemen hemen tamamı ücretsiz bir şekilde dağıtılır. Burada asıl amaç marka imajını güçlendirmek ve firmanın geniş kitleler tarafından duyulmasını sağlar.

Promosyon kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Promosyon kelimesi ise, Fransızca kökenli bir kelimedir. TDK'ye göre promosyon kelimesi ise, anlamı ise, özendirme olarak bilinir. Promosyon aynı zamanda takdim etmek ve sunmak anlamına gelir.