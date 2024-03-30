Propaganda yasağı saat 18.00’de başlıyor

Kaynak: İHA
Propaganda yasağı saat 18.00’de başlıyor
31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçim öncesinde propaganda yasakları bugün saat 18.00'de sona erecek.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, yarın gerçekleştirilecek. Seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre, propaganda yasakları da bugün saat 18.00'de başlayacak. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları seçime 24 saat kala başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre içerisinde televizyon ve radyolar gibi tüm yayın organlarının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacakken, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri yayın organlarında yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

Bunun yanı sıra, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini bugün saat 18.00’e kadar yayınlayabilecek.

Son Haberler
Brad Pitt vazgeçti. Angelina Jolie’ye senin olsun dedi Magazin
Brad Pitt vazgeçti. Angelina Jolie’ye senin olsun dedi
Zurich Yaşam Atilla Benli’ye emanet Ekonomi
Zurich Yaşam Atilla Benli’ye emanet
Devlet başkanının evine yolsuzluk baskını. Mal varlığında Rolex saatleri beyan etmemiş Dünya
Devlet başkanının evine yolsuzluk baskını. Mal varlığında Rolex saatleri beyan etmemiş
CHP’de 50 istifa Gündem
CHP’de 50 istifa
Seçime saatler kala Google'da aratılan soru şok etti. Seçim sonuçlarını belirleyecek detay Gündem
Seçime saatler kala Google'da aratılan soru şok etti. Seçim sonuçlarını belirleyecek detay
Emeklilere yüzde 10 indirim başladı. Koşun emekliler koşun kaçırmayın Gündem
Emeklilere yüzde 10 indirim başladı. Koşun emekliler koşun kaçırmayın
Türkiye sandık başına gidiyor! Oy kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Gündem
Türkiye sandık başına gidiyor! Oy kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?