Prostat Kanseri’ne dikkat çekildi

Kaynak: İHA
Prostat Kanseri’ne dikkat çekildi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Prostat Kanseri Farkındalık günü nedeniyle vatandaşlara eğitim verilerek broşürler dağıtıldı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü, Prostat Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle vatandaşlara eğitim vererek broşürler dağıttı.

Eğitimlerde, erken teşhisle başarılı tedavi ve yaşam kalitesinin artırılmasının önemi vurgulandı. Broşürlerde, erkeklerin sağlıkları hakkında farkındalık sahibi olmaları, risk faktörlerini anlamaları ve düzenli kontrollerini yaptırmalarının gerekliliği üzerinde duruldu.

Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, prostat kanserinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de erkek kanserleri arasında akciğer kanserinin ardından ikinci sırada yer aldığını belirtti. Kocaoğlu, "Prostat kanseri genellikle erken evrede belirti vermez. Bu nedenle, farkındalık oluşturmak riskleri azaltabilir." dedi.

Etkinlikte, müdürlükte görevli ebeler Gülişan Sever ve Ezgi Taylan Öztekin, Kahta 100. Yıl Parkı'nda halkı bilgilendirerek broşürler dağıttı ve erken tanı ile kanser taramalarının önemini anlattı.

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