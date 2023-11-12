Protesto için kahve dükkanının camlarını kırdılar

Esenyurt’ta İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle ABD'li kahve markasının şubesinin camları kırıldı.

KAYNAK: İHA
Protesto için kahve dükkanının camlarını kırdılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir zincir kahve dükkanında meydana geldi.

Gazze’ye saldırılar düzenleyen İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle bir ABD'li kahve markasının şubesine giren kalabalık, protesto gösterisi yaptı. Bir süre sonra işyeri personeli ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ortalık bir anda karışırken, grup ellerine aldıkları taşlarla kafenin camlarını kırdı. Olayda yaralanma yaşanmazken, kalabalık dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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