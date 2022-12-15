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Peru’da OHAL ilan edildi

Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası patlak veren protestolar nedeniyle ülke genelinden OHAL ilan edildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 01:47
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Protestoların sürmesi nedeniyle Peruda OHAL ilan edildi

Peru’da OHAL ilan edildi
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Peru Savunma Bakanı Alberto Otarola yaptığı açıklamada, günlerdir süren şiddetli protestolar nedeniyle ülke genelinde 30 gün süreyle OHAL ilan edildiğini duyurarak, resmi kararnamenin yakında açıklanacağını bildirdi. Geçtiğimiz pazartesi günü Castillo yanlılarının protestoları nedeniyle ülkenin güneyinde OHAL ilan edilmişti.

Peru Başsavcılığı şu anda tutuklu bulunan ve “isyanla” suçlanan Castillo’nun 18 ay önleyici gözaltında tutulmasını talep etti. Mahkeme, başsavcılığın bu talebinin yarın sabah yapılacak olan duruşmada görüşecek.

Ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Dina Boluarte, ülkede protestolar ve siyasi kriz ortamı devam ederken, ülkede yapılması planlanan erken seçimlerin Nisan 2024 yerine Aralık 2023’te yapılabileceğinin sinyalini verdi. Boluarte, Danıştay ile yaptığı görüşme sonrası bazı düzenlemeler yapılarak erken seçimlerin Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

"SAKİN OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Castillo yanlılarının erken seçim talep ederek geçtiğimiz haftadan beri sürdürdükleri protestolar nedeniyle vatandaşlara seslenen Boluarte, “Erken seçim teknik olarak Aralık 2023’ten önce yetişmez. Sonuç olarak iyi Perulular, kız kardeşler ve erkek kardeşler anayasa dahilinde ve yasal çerçevede hareket etmek zorundayız. Genel olarak Peru’yu sakin olmaya çağırıyorum. Dina Boluarte hükümeti başından beri diyaloğa açık olacağını söyledi” dedi.

Peru Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Castillo yanlılarının erken seçim ve Castillo’nun serbest bırakılması talepleriyle gerçekleştirilen protestolar sırasında şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Peru’da 7 Aralık’ta patlak veren siyasi krizde Castillo, Peru Cumhuriyet Kongresi’ni feshettiğini ilan etmiş, kongre ise bu karara uymayarak Castillo’yu görevden almıştı. Castillo’nun yerine Yardımcısı Dina Boluarte’yi getirilmişti. Ardından güvenlik güçleri Castillo'yu başkent Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına almıştı. (İHA)

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