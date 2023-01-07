PSG deplasmanda kazandı

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda Chateauroux'u deplasmanda 3-1 yendi.
PSG, bu galibiyetle adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.
PSG'nin gollerini 13. dakikada Hugo Ekitike, 78. dakikada Carlos Soler ve 90+1. dakikada Juan Bernat kaydetti.
Chateauroux'in tek golü ise 37. dakikada Natenael Ntolla'dan geldi.
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