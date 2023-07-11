Psikiyatri hastası hastaneden kaçtı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası sabaha karşı hastaneden kaçtı.

Psikiyatri hastası hastaneden kaçtı

İHA'dan edinilen bilgiye göre, tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, hastanede görevli onlarca kişinin dalgınlığından faydalanarak hastaneden kaçtı.

Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.

'İNSANLARA ŞİDDET UYGULUYOR' İDDİASI

Rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtilen firari hastanın bulunup yakalanması için hastane görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.

Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampus ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında şahsı arıyor.

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