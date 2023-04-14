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Psikiyatri uzmanını darbeden şahısla ilgili flaş gelişme

Mersin'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı, hastasının saldırısına uğradı. Yağlı’yı darbettiği iddia edilen kadın hasta, gözaltına alındığı bildirildi

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:34
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Psikiyatri uzmanını darbeden şahısla ilgili flaş gelişme

Psikiyatri uzmanını darbeden şahısla ilgili flaş gelişme
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DHA’nın haberine göre; Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen hastaya, psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı tarafından randevu verildiği ifade edildi.

Bir süre dışarıda bekleyen hasta, sırası gelmeden Yağlı'nın odasına girip muayene olmak isteyince tartışma çıktığı bildirildi.

Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen hasta, kapıyı kilitleyip, doktoru darbetti. Hastanın elinden kurtulup, kapıyı açan Nafiye Yağlı, yardım istedi. Diğer sağlık personeli polise haber verdi. Gelen polis ekipleri hastayı gözaltına aldı.

Nafiye Yağlı ise hastanenin acil servisindeki müdahalenin ardından saldırgandan şikâyetçi olduğu bildirildi.

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