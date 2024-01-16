PTT çalışma saatleri PTT kargo da işi olan ve PTT’den işlem yaptıracak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, PTT çalışma saatleri nedir? 2024 PTT çalışma saatleri kaça kadar açık?

2024 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Yapılan düzenlemelerle birlikte, PTT şubeleri ve merkezlerinin çalışma saatleri şu şekilde belirlendi:

PTT hafta içi çalışma saatleri:

PTT'de işlemi olan vatandaşlar için PTT hafta içi çalışma saatleri Pazartesi-Cuma: 08:30 - 17:30 arasında belirlenmiştir.

PTT hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri:

PTT'de işlemi olan vatandaşlar için PTT hafta sonu Cumartesi günü çalışma saatleri 09:00 - 14:00 arasında belirlenmiştir.

Bu güncellenen çalışma saatleri ile PTT, haftanın her günü hizmet vererek, vatandaşların gönderi işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Vatandaşlar, gönderi yapmak veya diğer PTT hizmetlerinden yararlanmak için güncellenen çalışma saatlerini dikkate alarak PTT şubelerine başvuruda bulunabilirler.