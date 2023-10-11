PTT şubesine vatandaşlar sürünerek girip çıktı

Şirinevler’de bulunan bir PTT şubesinin kapısının bozulması nedeniyle vatandaşlar adeta sürünerek kepengin altından girip çıktı.

KAYNAK: İHA
PTT şubesine vatandaşlar sürünerek girip çıktı

İstanbul’un Şirinevler ilçesinde bulunan bir PTT şubesinin otomatik kepenk kapısı bozulunca kepenk yere yaklaşık bir metre kala durdu.

İşlem yapmak üzere şubeye gelen vatandaşlar çaresiz kalınca yere eğilerek içeri girip çıktı.

Vatandaşların kaymaması ve üzerlerinin kirlenmemesi için yere karton serildi.

Yaşanan durum kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların adeta sürünerek şubeye girip çıktıkları görüldü.
Kapının altından güçlükle dışarıya çıkan bir vatandaş, kapının bozulduğunu, yaklaşık 40 dakika içeride beklediğini dile getirdi. Yaşanan kapı arızası teknik ekibin gelip kapıyı tamir etmesiyle sona erdi. Kapının açılmasıyla içeride kalan son vatandaşlar da dışarıya çıktı.

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