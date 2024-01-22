Herkes Manavgat PTT müdürünü konuşuyor. Önce kükredi sonra sütlaç gibi yumuşadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir PTT şubesİ 4501 Sokak'tan Antalya Caddesi'ne çıkan yolu kargo araçları ve gelen kargolarla kapattı.

4501 Sokak'tan Antalya Caddesi'ne gitmek için o yol güzergahını kullanan Metin Durkaya isimli bir vatandaş, güzergahın kargo araçları ve kargolarla kapatılmış olması sebebiyle PTT görevlileriyle sözlü bir şekilde tartışmaya başladı. işgal edilen yerin fotoğrafını çekmek isteyen Durkaya, PTT görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etti.

Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Metin Durkaya, olay yerine gelen muhabire her zaman kullandığı yoldan geçmek istediğini, kargo şirketinin yolu tamamen kapatması nedeniyle geçemediğini belirtti.

"FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİM DARBEDİLDİM"

Durkaya, “Görevliye buradan yayaların geçtiğini, kapatmaya haklarının olmadığını söyledim. Umursamayınca telefonla fotoğraf çekmek istedim. Bu sırada üzerime saldırıp darp ettiler. Kendilerinden şikayetçi olacağım” ifadelerini kullandı.

"PTT MÜDÜRÜ GAZETECİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ"

Röportaj esnasında binadan çıkan PTT Müdürü Şuayip Oğuz gazetecinin üzerine yürüyerek, "Dur lan, dur. Ne çekiyorsun kardeşim, izin aldın mı? Benim personelimi niye darp ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"SENDE DESTEK VERİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Daha sonra muhabire doğru dönen Oğuz, "Sen de destek veriyorsun değil mi? Gelip odama 'Selamün aleyküm, kolay gelsin' dedin mi? Kimsiniz siz? Ben Manavgat PTT müdürüyüm. Personelim burada sopa yiyor, darp eder, kamu kurumunu basarsınız. Ön taraftan gelirsiniz, yardımcı olurum. Basın mensubu gelir, 'müdürüm bu neyin nesi' demez mi? Sen 'önce çekeyim, iki de ekleyeyim, ortalık karışsın' dersin" dedi.

PTT’nin güvenlik görevlisinden polis ekiplerini çağırmasını isteyen Şuayip Oğuz, personelini darp ettiğini iddia ettiği vatandaştan da basın mensubundan da kendisinden izin almadan görüntü çektiği için şikayetçi olunmasını istedi.

DARBEDİLEN VATANDAŞ POLİS ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Burnu kanayan Metin Durkaya ise peçeteyle burnunun kanamasını durdurmaya çalıştı. Durkaya, PTT müdürünün çağırdığı polis ekibiyle beraber hastaneye götürülerek darp raporu alınmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna giderek şikayetçi PTT müdürü ve personellerinden şikayetçi oldu. Metin Durkaya’nın şikayetçi olduğu PTT görevlisi de Metin Durkaya’dan şikayetçi oldu.