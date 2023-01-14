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Hull City son dakikada beraberliğe razı oldu

Hull City, Championship'te Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 21:06
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Puanı son anda kurtardı: Hull City beraberlikle yetindi

Hull City son dakikada beraberliğe razı oldu
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İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere sona erdi.

OZAN TUFAN 58'DE DAHİL OLDU

Huddersfield Town 21. dakikada Michal Helik ile öne geçerken, Hull City bu gole 90. dakikada Oscar Estupinan ile karşılık verdi.

Hull City'de Ozan Tufan, 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City 34, Huddersfield Town ise 26 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, deplasmanda Sheffield ile karşılaşacak. Huddersfield, Blackpool ile karşı karşıya gelecek.

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