Putin 2024’te yeniden aday olacak

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını yazdı.

Putin 2024’te yeniden aday olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kasım ayında düzenlenecek bir konferansta, gelecek yılın mart ayındaki seçimlere katılacağını açıklaması bekleniyor.

1999’DA KOLTUĞA OTURDU

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rus lider yakında 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını ilan etmeye hazırlanıyor. 1999'da eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından devlet başkanlığı koltuğuna oturtulan Putin, SSCB lideri Josef Stalin'den bu yana tüm Rus yöneticilerden daha uzun süredir liderlik yapıyor. Putin, SSCB lideri Leonid Brejnev'in 18 yıllık görev süresini bile geride bıraktı.

7 Ekim'de 71 yaşına girecek olan eski KGB ajanı Putin, Sovyetlerin 1991'de dağılmasından bu yana herhangi bir Rus liderin karşılaştığı en ciddi zorluklarla karşı karşıya. Son olarak Ukrayna savaşı, ülkenin 1962 Küba füze krizinden bu yana Batı'yla yaşadığı en büyük krizlerden birine dönüştü.

"KİMSE ONUNLA REKABET EDEMEZ"

Öte yandan; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov geçen ay yaptığı açıklamada, Putin aday olmaya karar verirse kimsenin onunla rekabet edemeyeceğini söylemişti.

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