Putin'den Gazze mesajı "Normal bir insan yaşananlara tepki vermiyorsa kalbi yoktur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de bir dehşet yaşandığını belirterek, "Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir" dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Federasyonu Sivil Odası ile gerçekleştirdiği toplantıda gündemdeki çeşitli konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin her alanda bağımsız ve egemen olması gerektiğini vurgulayan Putin, "Rus ekonomisi kilit alanlarda hem hayatta kalmak hem de ileriyle gitmek için kendi kendine yeterli olmalıdır" ifadesini kullandı.

Rusya'nın artık bir "benzin istasyonu" olmayacağını belirten Putin, "Tüm bunlar değiştiğinde, kendi kendimize yeterli hale geldiğimizde, bizi bazı birliklerden dışlamak isteyenlerin sayısı da azalacak.

Özür dilemek ve Rusya'yı çok çeşitli faaliyet alanlarında birlikte çalışmaya davet etmek isteyenlerin sayısı ise artacak" dedi.

DAĞISTAN'DAKİ OLAYLAR

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanında İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Dağıstan'daki olayların Rusya'da karışıklık çıkarmak isteyen ülkelerce kışkırtıldığını vurgulayan Putin, “(Gazze’de) Orada yaşanan dehşet doğrultusunda bir kıvılcım yakmak kolay oluyor.

Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor.

Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir" ifadelerini kullandı.

Putin, Dağıstan'da yaşayanlara saldırarak Filistin'e yardım edilemeyeceğinin de altını çizdi.

ABD'nin Yahudileri destekliyormuş gibi görünmeye çalıştığını anlatan Putin, "Bir yandan da Ukrayna'daki ajanlarının elleriyle Rusya'da Yahudi katliamı örgütlemeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle inanılmaz bir rezalet. Bu bir çeşit sapkınlıktır" dedi.

"UKRAYNA'DAKİ SİLAHLAR TALİBAN'A GİDİYOR"

Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Putin, Rusya'nın yolsuzlukla ilgili sorunları olduğunu ve bununla mücadele ettiğini ancak Ukrayna'daki yolsuzluğun son derece yüksek olduğunu savundu.

Putin, Ukrayna'da yolsuzluğun neredeyse yasal bir hale getirildiğini savunarak, "ABD bu yolsuzlukla mücadele ediyor ama hiçbir işe yaramıyor ve yaramayacak. Şimdi Ukrayna'da ekonomik ve siyasi elitleri değiştirmeyi planlıyorlar ancak her şey olduğu gibi devam edecek" dedi.

Ukrayna'ya verilen silahların da karaborsada satıldığını dile getiren Putin, "Şimdi Ukrayna'dan silahların Orta Doğu'ya gittiğini söylüyorlar. Elbette silahlar gidiyor çünkü satıyorlar. Taliban'a satıyorlar oradan da herhangi bir yere gidiyor" diye konuştu.