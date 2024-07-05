Putin ile Orban bir araya geldi

Kaynak: AA
Putin ile Orban bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin, "Ukrayna ile ilgili konuları tartışmak üzere buradasınız, umarım sizin ve AB'nin duruşu hakkında bilgi vereceksiniz" dedi.

Putin ve Orban, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sırasında bir araya geldi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada Putin'in, Orban'ın uzun vadeli ortakları olarak değil aynı zamanda AB Konseyi dönem başkanı olarak Moskova'ya geldiğini belirterek memnuniyetini dile getirdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Ukrayna konusunda barış planını sunduğu bir konuşma yaptığını hatırlatan Putin, "Muhtemelen konuşmamı duymuşsunuzdur. Ukrayna ile ilgili detayları tartışmak üzere buradasınız. Umarım sizin ve AB'nin pozisyonunu öğrenebiliriz" şeklinde konuştu.

Putin ayrıca, Rusya ile Macaristan arasındaki ticaret hacminde önemli bir düşüş yaşandığını ancak ortak projeler üzerinde çalıştıklarını ve konuşulacak konuların olduğunu belirtti. Putin, Orban ve Macar heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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