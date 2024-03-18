Putin Kafkasya'da ateşle oynuyor. NATO ve AB'den çok sert tepki

Rusya Federasyonu’nda üç gün süren devlet başkanlığı seçimi, dün sona erdi. Ukrayna ile 3 yıldır savaşın içinde olan Rusya’da Vladimir Putin'e bir dönem daha yetki verildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Putin, seçime katılım oranının yüzde 77.44 olduğu oylamada oyların yüzde 87.29'unu alarak seçimi beklenildiği gibi kazandı.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi. Rusya ayrıca Abhazya ve Güney Osetya'da da seçim düzenledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde Rusya devlet başkanı seçimlerinin yapılmasının yasa dışı olduğunu belirtti.

Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde Rusya devlet başkanı seçimlerin yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“ULUSLARARASI KURALLARA TAMAMEN AYKIRI”

İki bölgenin Rusya'nın işgali altında olduğunu kaydeden Zurabişvili, "Rusya Federasyonu devlet başkanı seçimlerinin Gürcistan'ın işgal altındaki bölgelerinde yapılması kesinlikle kabul edilemez ve yasa dışıdır. Bu seçimler, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bir kez daha ağır bir şekilde ihlal etmektedir ve uluslararası kurallara tamamen aykırıdır" ifadesini kullandı.

Zurabişvili, uluslararası toplumu bu duruma tepki vermeye davet etti.

“RUSYA EMPERYAL HIRSLAR PEŞİNDE”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de temaslarda bulunmak üzere gittiği Gürcistan’da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya'nın, Gürcistan ve Ukrayna topraklarında seçim yapması tamamen yasa dışıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın "emperyal hırslarının" peşinde olduğunu savunarak, Gürcistan'ın güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“BM ŞARTI İHLAL EDİLDİ”

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından Rusya'da 15-17 Mart'ta düzenlenen devlet başkanı seçimi hakkında yapılan açıklamada, seçimlerin süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle "son derece kısıtlı ortamda gerçekleştiği" vurgulandı.

AB'nin, Rusya'nın "geçici işgal altındaki Ukrayna topraklarında yasa dışı düzenlenen sözde seçimleri şiddetle kınadığı" bildirilen açıklamada, bu seçimlerle Rusya'nın "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bir kez daha açık şekilde ihlal ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "BM Genel Kurulunun 12 Ekim 2022 ve 27 Mart 2014 tarihli iki kararına atıfta bulunarak Rusya'yı Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarına ve egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz. AB, Ukrayna topraklarında sözde seçimlerin yapılmasını ya da sonuçlarını tanımadığını ve asla tanımayacağını bir kez daha yineler." ifadesi kullanıldı.

“SEÇİMLER HÜKÜMSÜZ”

Söz konusu bölgelerde yapılan seçimlerin "hükümsüz olduğu, hiçbir hukuki sonuç doğuramayacağı" kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın siyasi liderliği ve bu seçimlerin düzenlenmesinde rol oynayanlar, bu yasa dışı eylemlerinin sonuçlarına katlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yinelenerek, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sonlandırması, "tamamen ve koşulsuz olarak" Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiği belirtildi.