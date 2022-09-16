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Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok

Putin, Ukrayna ordusunun karşı taarruz girişimlerine rağmen planlarının değişmediğini belirterek, "Donbas'taki saldırı operasyonlarımız durmuyor, devam ediyor. Yavaş bir tempoyla ilerliyorlar, ancak Rus ordusu yavaş yavaş, sürekli yeni bölgeleri alıyor" dedi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 23:31
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Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok

Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi sonrasında Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onlarca yıldır Batı ülkelerinde hem Sovyetler Birliği’nin hem tarihi Rusya’nın hem de bugünkü Rusya’nın çöküşü düşüncesinin sürekli olarak işlendiğini anlatan Putin, günümüzde Rusya’nın parçalanması için Ukrayna’nın kullanılması fikrinin ortaya çıktığını vurguladı.

Bu yüzden Ukrayna’da “özel askeri operasyon” başlattıklarını dile getiren Putin, ABD önderliğindeki Batılı ülkelerin amacının Ukrayna’yı Rusya karşıtı alan haline getirerek kendilerini tehdit etmek olduğunu ifade etti.

RUSYA’NIN SİVİL ALTYAPILARINA VERİLEN ZARARLARA KARŞI ÖLÇÜLÜ TEPKİ

Rusya’nın sivil altyapılarına zarar vermeye yönelik Ukrayna'nın girişimlerine karşı "ölçülü" tepki gösterdiğini kaydeden Putin, Rus ordusunun bazı uyarı niteliğinde hassas saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Rusya’da, nükleer santraller etrafında ve Ukrayna’da Rus kontrolündeki bölgelerdeki “terör saldırısı” girişimlerinde bulunulduğunu kaydeden Putin, olayların olumsuz gelişmesini engellemek için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Putin, “Durum bu şekilde gelişmeye devam ederse cevap daha ciddi olacaktır.” dedi.

"DONBAS’TAKİ SALDIRI OPERASYONLARIMIZ DURMUYOR”

Kiev yetkililerinin, Rus ordusuna karşı Ukrayna’da aktif bir karşı saldırı operasyonu başlattıklarını ve yürüttüklerini açıkladıklarını hatırlatan Putin, “Bu nasıl uygulanacak ve nasıl sonuçlanacak göreceğiz.” dedi.

Ukrayna’daki Rus birliklerinin eylemlerine ilişkin de bilgi veren Putin, planda yeniden bir düzenlemeye gidilmeyeceğini ve ana görevin değişmediğini vurguladı.

Esas hedefin “Donbas topraklarının tamamen kurtarılması” olduğunu dile getiren Putin, “Ukrayna ordusunun karşı taarruz girişimlerine rağmen iş devam ediyor. Donbas'taki saldırı operasyonlarımız durmuyor, devam ediyor. Yavaş bir tempoyla ilerliyorlar, ancak Rus ordusu yavaş yavaş, sürekli yeni bölgeleri alıyor.” dedi.

Ayrıca Putin, Rus ordusunun tam kapasite değil, sadece sözleşmeli askerleri kullanarak savaştığına dikkat çekti. (AA)

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