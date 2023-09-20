Putin ve Paşinyan, Karabağ’daki durumu görüştü

Görüşmede, bölgedeki durum ve Ermeni - Rus ikili ilişkileri ele alındı.

Azerbaycan Terörle Mücadele Operasyonu Başarıyla Tamamladı

Azerbaycan ordusu, Karabağ’da Ermeni teröristlerin provokatif eylemlerine son vermek için antiterör operasyonu başlattı. Operasyon sonucunda Ermeni güçler ağır kayıplar verdi ve silahlarını bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap ederek, Azerbaycan’ın egemenliğini yeniden sağladığını ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından tamamen çıkması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın Arabuluculuk Rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’daki gerginliğin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Dağlık Karabağ’daki durum ele alındı. Taraflar ayrıca Ermeni - Rus ikili ilişkilerine dair konuya da değindi” denildi. Rusya, Karabağ sorununun çözümünde arabuluculuk rolü üstlenmişti. 10 Kasım 2020’de imzalanan ateşkes anlaşması sonrasında Rusya, bölgeye barış gücü göndermişti.