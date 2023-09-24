Putin'i daha önce hiç böyle görmediniz. Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1990'lı yılların başında Finlandiya gezisinde çekilmiş spor kıyafetli ve uzun saçlı bir videosu ortaya çıktı.

Putin'i daha önce hiç böyle görmediniz. Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1990'lı yılların başında dönemin St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoli Sobçak'la birlikte gittiği Finlandiya seyahatinde çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.

Videonun çekildiği zamanlarda Putin hala 40'lı yaşlarında bir KGB ajanıydı. Videonun bir 1 Mayıs gününde, Putin dönemin St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoli Sobçak'a danışmanlık yapmaya başladıktan kısa süre sonra çekildiği öğrenildi.

SIRTI KAMERAYA DÖNÜK DURMAYA ÇALIŞIYOR

Videonun devamında grubun balık tutmaya gittiği görülüyor. Videoya alındığını fark eden Putin, genellikle sırtı kameraya dönük şekilde durmaya çalışıyor. Grup karaya döndükten sonra Putin ve o dönemki eşi Lyudmila'nın balık ayıkladığı görülüyor. Videoda çiftin çocukları Maria ve Katerina da var.

“PUTİN’E YAKLAŞAMAZDINIZ”

Videoyu servis eden Finlandiya’lı Kaynak YLE, Lyudmila Putina'nın "çok tatlı" bir kadın olduğunu söylerken, "Putin'e ise yaklaşamazdınız. Biraz içki içip kadınlar hakkında konuşamazdınız. İçki kullanımı konusunda hep dikkatliydi ve sigara içmezdi." dedi.

Videonun bir bölümünde grup masada yemek yerken, Putin'in Rusya'nın SSCB'nin çöküşünden sonra geçtiği piyasa ekonomisi hakkında bir şaka yaptığı duyuluyor. Video, Finlandiya şirketi Thomesto'ya ait bir konukevinde çekildi.

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ESKİ ZAMANLARDA DİKTATÖR DEĞİLDİ

Finlandiyalı kaynak YLE, videodaki Putin'in "daha ileride kendisine oluşturduğu maço diktatör imajından çok daha farklı olduğunu" belirtti. Putin’in gençken daha güler yüzlü ve sakin biri olduğunu belirten kaynak, şimdiki halinden oldukça uzak olduğunu dile getirdi.

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