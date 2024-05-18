Putin yeni planını duyurdu. Avrupa tedirgin

Putin "Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen topraklarda belirli bir 'sağlıklı bölge' oluşturmak zorunda kalabiliriz” dedi. Batılı uzmanlara göre Putin’in söz konusu teklifi, savaşın Rus topraklarına yayılmasını önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Putin'in tampon bölge fikri, asıl savaş hedeflerine ulaşmada aylarca süren başarısızlıkların ardından gelmesi de dikkat çekici olarak yorumlandı.

Rusya son günlerde Ukrayna'da ilerleme kaydederken ABD'nin öncü yardımları nedeniyle yavaşlamış durumda. Columbia Üniversitesi, Uluslararası ve Halkla İlişkiler bölümünü hocalarından Lionel Beehner “Tampon bölgeler taraflar arasındaki anlaşmaya dayanır ama burada Rusya karar alıp uygulamaya geçenilir. Kesinlikle dengesiz bir güç dağılımı var” diye konuştu.

Beehner, The Daily Beast'e verdiği demeçte "Ortada tek taraflı olarak tampon bölge dayatan bir devlet var. Bu teklif Putin'in her şeyi yapmaya istekli olduğuna işaret ediyor” dedi. Beehner ayrıca Putin'in Rus sınır bölgelerini Ukrayna saldırılarına karşı koruma konusunda “oldukça tedbirli ve hassas” olduğunu belirtti.

Ukrayna istihbaratına göre Putin, Moskova'ya Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmesi için baskı yapan çoğu aktivisti öldürdü ve böylelikle olası bir baş kaldırının önünü kesti.

Ukrayna güçleri, Rusya'yı savaşın finansman kaynaklarından yoksun bırakmak amacıyla eş zamanlı olarak Rusya'daki petrol rafinerilerine ve diğer enerji altyapılarına saldırıyor. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov'a göre, Salı günü itibarıyla saldırılarda 130'dan fazla konut ve 60 binek araç hasar gördü. Rusya bu saldırılardan o kadar sarsıldı ki binlerce çocuğu Belgorod'dan tahliye etti. Rus ordusu da saldırıları engellemek amacıyla hava savunma sistemlerini bölgeye konuşlandırdı.

Saldırıya uğrayan Kursk valisi, bölge sakinlerini drone saldırılarına karşı uyarmak için yeni bir tür uyarı sistemi kurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, tampon bölge fikrinin, sınır bölgesindeki meskun mahallerin güvenliğini artırmayı amaçlayacağını belirttikten sonra "Ukrayna’nın drone saldırıları ve topraklarımızın, kamu tesislerinin, konut binalarının bombalanması karşısında, bu bölgelerin güvenliğini sağlamak için önlemler almalıyız. Onlar ancak düşmanın bize saldırmak için kullandığı her türlü aracın menzil dışında kalmasını sağlayacak bir tür tampon bölge yaratılarak güvence altına alınabilir” ifadelerine yer verdi.

Chatham House veya daha çok bilinen adıyla İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Rusya ve Avrasya Programı direktörü James Nixey, tampon bölgeler konusunda bazen her iki tarafın da karşılıklı olarak mutabakata varmasına rağmen Ukrayna'da durumun kesinlikle böyle olmayacağını söyledi. Nixey, The Daily Beast'e verdiği röportajda "Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarında, Rusya ile Ukrayna arasında bir tampon bölge kurulması yönündeki sözde önerisi, barış için başlangıç noktası sayılamaz. Bu teklif vicdan rahatlığıyla reddedilmeye layık. Kanaatim odur ki hiçbir Ukraynalı bu teklifi asla kabul etmeyecektir" dedi. Nixey'e göre, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan bir çeşit tampon bölge olsa bile -ki bu şu anda pek olası görünmüyor- Putin'in bunu kabul etmeyeceği kesin. Nixey “Putin'in vaatleri, anlaşmaları ve anlaşmaları tutma konusundaki performansı kusursuz bir tutarlılığa sahip. Ne dediyse yaptı. Bu saatten sonra da geri adım atacağını sanmıyorum. Rusya, birinden pastanın tamamını isteyip sonra yarısına razı gözükerek kazanıyor. Stratejileri böyle” diye konuştu.

Rus yetkililere göre Putin’in tampon bölge fikri, 100'den fazla vatandaşın öldürüldüğü Moskova saldırısıyla gündeme geldi.