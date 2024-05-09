Putin'in kan donduran planı deşifre oldu

ABD'de yaşanan iç çekişmeler nedeniyle 4 aylık bir erteleme ile Temsilciler Meclisi’nden geçen yardım Kremlin’de ciddi endişelere sebep oluyor. Dün akşam Rusya’nın Ukrayna genelinde 50 kamikaze dronu ve 20 balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılardan pek çok sivilin etkilendiğini vurgulayan Zentürk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Putin hakkında yaptığı Adolf Hitler benzetmesine dikkat çekti.

İstihbarat örgütleri arasında da çok ciddi bir mücadelenin yaşandığını iddia eden gazeteci “İşin bir sıcak savaş tarafı var, bir soğuk savaş tarafı var. İşte bu soğuk savaş tarafında önemli bir suikast komplosu ortaya çıkarıldı” diye başladığı sözlerine “Bu suikast komplosu önce bir şüpheyle karşılanmadı değil. ‘Acaba Ukraynalılar yine bir hikayeyi mi çeviriyor?’ falan… Sonrasında anladık ki gerçekten bir komployla karşı karşıyayız ve Ukrayna ordusunda görevli iki albay -fotoğrafları da yayınlandı- tutuklandılar” diye devam etti.

Zentürk, Devlet Başkanı Zelenski ve diğer üst düzey yetkililere karşı suikast planı hazırlamak ve geliştirmek suçlamasıyla tutuklanan albayın, Ukrayna'yı içeriden de çökertmeyi hedeflediklerini söyledi. Sözlerine Ukrayna istihbaratın içinde Rusya'ya bağlantılı bir ajan grubunun olduğunun ilk defa bu kadar net aktarıldığına dikkat çeken gazeteci, yönetiminin üst makamlarının da bahis konusu girişimin içinde olduklarını ifade etti.

Ukrayna resmi makamlarının yaptığı “Ukrayna istihbaratı içindeki ajana ve bu grubun faaliyetlerinin doğrudan Moskova'daki Rus istihbaratına bağlı olduğu belgelenmiştir. Devlet güvenlik yönetiminde deki albayların talimatları doğrudan Moskova'dan aldıkları da anlaşılmış ve belgelenmiştir. Düşmanın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi öldürmeyi hedeflediği açıktır” ifadelerine de değinen Zentürk, “Plana göre bu kişiler Zelenski’yi önce rehin alacak ve pazarlık bozuldu bahanesiyle de öldüreceklerdi” dedi.

Zentürk sözlerini “Eğer olsaydı ne olurdu? Tabii uzun uzun konuşacak halimiz yok. Bu bir savaş. Anladığım kadarıyla Rusya bu savaşta bir daha köşeye sıkışmak istemiyor” diye sonlandırdı.